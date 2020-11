Mais de mil paranaenses com covid confirmado ou suspeita da doença estão internados em UTI

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (29) mais 882 casos confirmados e 15 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A Sesa registra também 636 casos confirmados retroativos do período entre 21 de maio à 27 de novembro que estavam com investigação em aberto e agora foram encerrados como casos confirmados e automaticamente computados no sistema. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 275.048 casos e 6.067 mortos em decorrência da doença.

INTERNADOS – 1.109 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 906 pacientes em leitos SUS (435 em UTI e 471 em leitos clínicos/enfermaria) e 203 em leitos da rede particular (80 em UTI e 123 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.302 pacientes internados, 497 em leitos UTI e 805 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 15 pacientes. São nove mulheres e seis homens, com idades que variam de 21 e 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 e 29 de novembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Campo Magro (4), Foz do Iguaçu (2) e Tapejara (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Curitiba, Dois Vizinhos, Guarapuava, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina e Tijucas do Sul.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 2.659 casos de residentes de fora, 55 pessoas foram a óbito.