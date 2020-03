Manutenção na UBS do Pompéia em Jacarezinho

Crédito da foto Para Marcos Junior

O vereador de Jacarezinho Diogo Augusto Biato Filho destinou através das Emendas Impositivas o valor de aproximadamente R$ 144 mil para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Pompéia III. O recurso foi incluído no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde após votação unanime na Câmara Municipal.

O primeiro projeto foram as Emendas Impositivas 121, 122 e 123/2019 o valor de R$ 94.111,11 para serviços de manutenção. “O investimento será especificamente para serviços de manutenção no respectivo imóvel, como reparos e ampliação do telhado, pintura do prédio, bem como para troca do piso e da porta da entrada principal da UBS”, explica o vereador Diogo Augusto Biato Filho.

O segundo projeto foi a destinação de mais R$ 50 mil para aquisição de equipamentos e materiais permanentes através das Emendas Impositivas 124, 125 e 126. “Será para aquisição de materiais como condicionares de ar, frigobar, impressoras, televisor, painel eletrônico, aparelhos medidores de pressão, bebedouros, entre outros materiais necessários ao bom funcionamento”, finaliza o vereador Diogo Augusto Biato Filho.