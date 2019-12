Mario anuncia liberação de recursos para barracão de separação de lixo reciclável

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

O prefeito de Ribeirão Claro, Mario Augusto Pereira, está participando de um evento da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Sustentável, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Acabam de ser liberados os recursos para a construção de um novo barracão para a separação de lixo reciclável. Na foto, o prefeito com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o deputado estadual Cobra Repórter.

O novo barracão é fundamental para o bom andamento do programa de Coleta Seletiva, especialmente para agilizar a triagem e a destinação correta do lixo reciclável produzido no município. Com os investimentos que tem sido feitos desde 2017, Ribeirão Claro voltou a ser referência em coleta e destinação de lixo.