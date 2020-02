Mário Pereira assina escritura de doação de terreno para Cohapar

Crédito da foto Para Assessoria

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, assinou na manhã desta quinta-feira (6) a escritura de doação dos terrenos para a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), onde serão construídas as primeiras cinquenta casas populares. Participaram da reunião para a assinatura o gerente regional da Cohapar, Michael Julio, os procuradores da empresa, Tadeu Goulart Filho e Ademir Mazei, a primeira-dama Ana Maria Molini e o vereador Agnaldo Telles, representando a Câmara Municipal.

O objetivo é diminuir o déficit habitacional no município, ajudando famílias ribeirão-clarenses a realizar o sonho da casa própria. O programa habitacional continua sendo uma das prioridades do chefe do Executivo e sua equipe de governo, durante a gestão atual.

Segundo o prefeito Mario Pereira, esta foi uma etapa de grande importância para que o programa habitacional se aproxime de sua conclusão. “Com essa formalização, as casas serão licitadas e a construção poderá ser iniciada ainda no primeiro semestre de 2020”, explicou. “Na última semana, pleiteamos junto a Cohapar a liberação de mais casas populares para beneficiar ainda mais famílias”,