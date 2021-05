Mega operação das forças em Cambará.

Photo Credit To Grupos Whatsapp

Realizada na entrada do IAPAR, as margens da BR 369, tendo início as 17h na data de hoje.

Equipes da PRF, FRF motos, ROCAM, ROTAM, Equipe de Operações com Cães, RPA Cambará, P2, do 2°BPM, realizaram uma mega operação para coibir atos realizados por motoqueiros.

Depois de um vídeo postado nas redes sociais, onde motoqueiros arriscam a vida, realizando manobras perigosas na BR 369.

A população Cambaraense tem se preocupado com a movimentação de grupos de motoqueiros, com escapamentos barulhentos e manobras arriscadas.

Trazendo um desconforto auditivo e perigos nas vias da cidade.

Muitas vezes o motoqueiro não se atenta ao risco próprio e a terceiros, podendo causar acidentes com vítimas fatais.

O Comandante do 2° Pelotão da PMPR de Cambará, Sargento Reinaldo, participou in loco da ocorrência junto com as equipes.

Depois de observado o local e as movimentações, foi montado uma estratégia para diminuir a fuga e evitar acidentes.

Várias motos apreendidas no 2° Pelotão de Cambará e outras encaminhadas pela PRF.

Obs: os números totais de apreensões, serão repassados pelas autoridades.