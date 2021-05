Melhorias no trânsito próximo ao CISNORPI

Crédito da foto Para Assessoria

Diariamente dezenas de vans e ônibus chegam dos municípios da região com pacientes que buscam atendimento especializado ofertado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI).

Uma grande preocupação foi sempre o estacionamento dos veículos e descida dos pacientes até a sede do prédio. Nesta semana o Diretor Geral Antonioni Palhres e o Prefeito de Jacarezinho e Presidente do Consócio Marcelo Palhares definiram novas demarcações para estacionamento dos veículos.

“Esta nova demarcação irá dar mais segurança aos pacientes que estarão mais próximos e também aos motoristas na locomoção”, alerta o Diretor Geral do CISNORPI. Ele ainda explica que a entrada do CMEI que funciona ao lado do Consórcio terá sua entrada de alunos pela frente do prédio escolar.

“Agradeço ao prefeito Marcelo Palhares pela sensibilidade nesta questão que é muito importante. Também aos funcionários do Departamento de Trânsito que realizam o serviço que irá auxiliar na segurança nas proximidades”, finaliza.