Menina de 12 anos morre em acidente na estrada da Platina

Crédito da foto Para Fotos: Luiz Guilherme Bannwart Tanosite

Uma menina de 12 anos morreu na tarde deste sábado (7) em consequência de um grave acidente automobilístico na PR-439 (estrada da Platina), em Santo Antônio da Platina.

Gabriele Pocockoscky Souza seguia do povoado da Platina para a cidade em um GM Corsa, com a irmã de 13 anos, o pai e um tio, quando ocorreu o acidente. Por razões ainda desconhecidas pela reportagem, o carro saiu da pista, atingiu uma árvore e ‘decolou’ por cerca de 40 metros até cravar em uma área de brejo com as rodas viradas para cima.

Israel de Souza, 53 anos (tio de Gabriele e motorista do veículo), Ismael de Oliveira Souza, 56 anos (pai) e Graziele Pocockoscky Souza, 13 anos (irmã da adolescente) foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e da Polícia Militar. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal. Gabriele morreu no local do capotamento.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil assumiram a ocorrência após o resgate das vítimas e apuram as circunstâncias do acidente.

O corpo de Gabriele Souza foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho. A adolescente morava com a família no povoado da Platina.