Com informações do Umuarama News.

Um menino de onze anos morreu, na noite deste sábado, por dengue hemorrágica. Italo Souza dos Santos estava internado no Hospital Norospar, em Umuarama, interior do Paraná, desde a última quinta-feira (5).

Fonte do post: Banda B A região de Umuarama enfrenta a maior epidemia da dengue de todos os tempos. Várias ações vem sendo realizadas para evitar a proliferação do mosquitos Aedes Aegypti. Com informações do Umuarama News.