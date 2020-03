Metalúrgico é preso ao furtar 1,1 kg de fraldinha em supermercado de Ourinhos

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

Um metalúrgico de iniciais R. F., de 41 anos, foi preso na noite de sexta-feira, 20, após furtar uma peça de carne de 1,148 kg de fraldinha, que custava R$26,38, de um supermercado localizado na Vila Musa, em Ourinhos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, era por volta das 19h55, o homem entrou no supermercado, pegou a carne e saiu sem pagar, mas foi detido por funcionários do local, ainda no pátio do estacionamento e admitiu o furto.

O homem, que era reincidente na prática de furto, foi preso. O delegado ainda arbitrou uma fiança de R$400,00, que não foi paga e ele foi preso encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo, de onde pode ser solto na audiência de custódia.

Fonte: http://www.passandoaregua.com.br/