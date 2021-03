Mobilização garante também dois leitos de UTI para Santa Casa de Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria

A mobilização encabeçada pelo município de Jacarezinho na busca por equipamentos e recursos para a Santa Casa de Misericórdia conseguiu mais dois leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o hospital.

A nova conquista se soma aos 10 leitos semi intensivos já anunciados durante a semana passada. Todos são destinados exclusivamente a pacientes com Covid-19. Recursos e implementos também estão garantidos.

Os benefícios têm como origem o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, além da iniciativa privada. A ideia é ampliar a capacidade de atendimento da Santa Casa.

“Estamos buscando de todas as formas combater essa doença terrível e também amenizar os efeitos, dentro do possível. Estamos lutando para conseguis vacinas para todos, ampliando fiscalização, iniciamos protocolo de tratamento precoce, de acordo com avaliação médica, e dando mais capacidade de atendimento a Santa Casa. Agora nós também pedimos muito a colaboração da população para conter o vírus”, ressalta o prefeito Marcelo Palhares.