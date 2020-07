Morador da Platina morre em acidente de trânsito na PR-436

Crédito da foto Para Fotos: Antônio de Picolli - Tribuna do Vale

Edilson Nunes de Meira, 42 anos, morador do povoado da Platina, em Santo Antônio da Platina, morreu na manhã de segunda-feira (27) em consequência de um grave acidente de trânsito na PR-436, próximo a Ribeirão do Pinhal.

Conforme apurou a reportagem, Edilson seguia para o trabalho em Santa Amélia, em uma motocicleta, que colidiu com um VW Fox conduzido por Claudio Henrique Lemes de Oliveira. Com a violência da batida, Edilson teve morte instantânea.

Em depoimento à Polícia Civil, em Ribeirão do Pinhal, o motorista do Fox disse que o motociclista invadiu a pista contrária ocasionando o acidente. Ainda de acordo com Claudio Henrique Lemes de Oliveira, após a colisão o carro que ele dirigia capotou na rodovia.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o acidente.

Edilson Nunes de Meira era casado e deixa quatro filhos.