Morador de Ribeirão do Pinhal morre em Londrina de Covid-19

Um homem, de 73 anos, que morava em Ribeirão do Pinhal, no norte pioneiro, morreu ontem (30) por complicações da Covid-19, segundo a prefeitura. O idoso estava internado desde o dia 25 de abril no Hospital Universitário de Londrina.

Conforme a prefeitura, a vítima apresentou sintomas da doença há duas semanas. No dia 25, ele foi entubado e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O paciente tinha diabetes, hipertensão e doença renal crônica.

Governo do Paraná diz que vai ampliar 830% da capacidade de testes diários do novo coronavírus. Boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, divulgado na quinta-feira (30), indicou que Ribeirão do Pinhal tinha apenas um caso confirmado da doença.

Com a confirmação da morte do morador de Ribeirão do Pinhal por coronavírus, a região agora totaliza quatro óbitos pela doença.

No estado, 1407 pessoas foram infectados pelo novo coronavírus, 86 não resistiram e morreram.