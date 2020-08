Morador encontra corpo com marcas de tiros na represa de Carlópolis

Crédito da foto Para Colaboração Portal tanosite

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado nesta quarta-feira (12) por um morador na represa Chavantes, no Residencial Lagoa Azul, em Carlópolis. De acordo com as primeiras informações, o cadáver tinha perfurações de tiros na cabeça e no tórax.

A polícia suspeita que a vítima tenha sido assassinada em outra localidade e o corpo desovado na represa. No entanto, todas as hipóteses estão sendo investigadas para esclarecer o crime.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.