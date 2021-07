Moradores de Andirá sofrem acidente na BR 369 em Bandeirantes

Crédito da foto Para Colaboração: Celevrson Rodrigues Rádio

Por volta das 02h40min, a equipe do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes recebeu um chamado para atender um acidente próximo a usina Bandeirantes.

No local um veículo Honda Civic de cor cinza, placas de Andirá, onde no interior do carro haviam dois homens, o motorista de 25 anos e o acompanhante de 36 anos, onde faziam sentido Bandeirantes a Andirá, quando próximo a usina em uma curva perderam o controle do carro onde vieram a sair da rodovia batendo no barranco.

Os dois ocupantes tiveram ferimentos médios. Os dois homens foram encaminhados para o Pronto Socorro de Bandeirantes, um pela equipe do Samu e o outro pelos Bombeiros.