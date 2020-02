Jacarezinho: Moradores denunciam falta de asfalto no Bairro Jardim Panorama após motociclista cair

Crédito da foto Para Reprodução whatsapp

O Bairro Jardim Panorama está localizado próximo aos bairros mais nobres da cidade de Jacarezinho e tem em sua entrada o Instituto Federal (IF-PR) e a Faculdade Estadual de Odontologia, o bairro que já tem cerca de 70% de sua área habitada, não conta com infra estrutura asfáltica e os moradores enfrentam situação caótica mesmo em tempo de seca, com as chuvas os transtornos ficam ainda maiores, devido a precariedade das ruas do bairro, na manhã de hoje uma motociclista acabou caindo e tendo danos fisicos e danos materiais. Um morador do bairro escreveu para o Portaltanacidade.com via watsapp a seguinte frase: “Não consigo sair de casa em dias de chuva, pois é impossivel transitar nas ruas que ficam totalmente tomadas pelas águas e o bairro não possui meio fio ou calçada, peço que as autoridades olhem por nós pois nos vemos totalmente isolados e abandonados, e este descaso tem se tornado rotina em nossas vidas”, finalizou o morador.

Os moradores do Bairro Jardim panorama pedem novamente as autoridades municipais que revejam urgente a precariedade do bairro.