Morre décima terceira vítima da Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Arquivo/AEN

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã deste sábado (28) a décima terceira morte por complicações da Covid-19, em Santo Antônio da Platina.

Conforme apurou a imprensa, trata-se de um homem de 67 anos, com comorbidades, que estava internado no Hospital Regional do Norte Pioneiro desde quarta-feira (25). O corpo será sepultado ainda na manhã deste sábado no Cemitério São João Batista.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite de sexta-feira (27) pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou mais 12 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 628 moradores infectados pela doença.

Até a noite de sexta-feira, conforme o informativo, 112 pessoas estavam com o vírus ativo no município (seis hospitalizadas) e havia 263 casos suspeitos em investigação no Lacen.

Entre os 628 casos positivos na cidade, 504 se recuperaram da doença.