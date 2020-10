Morre nona vítima da Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Pixabay

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (30), em Santo Antônio da Platina, por complicações da Covid-19, o motorista de transporte escolar Celso F, 69 anos, nona vítima da doença no município.

Conforme apurou à imprensa, o paciente estava internado no hospital Regional do Norte Pioneiro desde a última sexta-feira (25) e, na noite de ontem (29) havia sido transferido para a Unidade de Terapia Intensiva.

De acordo com o último boletim epidemiológico estadual divulgado no fim da tarde de ontem (29), o Paraná registra queda no número de casos de infecção e mortes por Covid-19. Em Santo Antônio da Platina, no entanto, nos últimos dias o número de casos suspeitos e infectados ativos voltou a subir. Ontem eram 31 e 14, respectivamente.