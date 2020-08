Morre segunda vítima do acidente com brazenses na PR-092

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Internet

Colisão que envolveu um automóvel e duas carretas aconteceu na noite deste domingo na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de domingo (09) na PR-092 em Wenceslau Braz deixou dois jovens mortos e um em estado grave.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornal Folha Extra os jovens foram identificados como Bruno Silva, Ivan Neto e Dhiogo Henrique. Eles estavam em um GM/Prisma que trafegava pela rodovia no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, próximo ao bairro rural Turma Nove, se envolveram em um acidente.

No local, motoristas que presenciaram o acidente relataram que o veículo seguia sentido Wenceslau Braz e estaria realizando uma ultrapassagem quando atingiu uma carreta Scânia de raspão e o condutor perdeu o controle do automóvel colidindo violentamente contra outra carreta que seguia no sentido contrário da rodovia. Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído e a carreta atingida pelo carro tombou na pista.

Bruno Silva, de 21 anos e que seria o condutor do automóvel, morreu no local do acidente e seu corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. Já Ivan Neto chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital de Wenceslau Braz com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Dhiogo Henrique, que também estava no veículo, foi levado ao hospital brazense e, em seguida, transferido para outra unidade e segue internado em estado grave. Já os motoristas dos caminhões não ficaram feridos.

Devido a uma das carretas ter tombado na pista, o trânsito na rodovia ficou interditado em ambos os sentidos por algumas horas. Equipes da Defesa Civil trabalharam para remover a grande quantidade de estilhaços e cacos de vidro que ficaram espalhados pela pista e poderiam causar novos acidentes.

Estiveram no local equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Defesa Civil e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Ambulância de Wenceslau Braz e IML de Jacarezinho. Prestaram apoio posterior na transferência das vítimas as equipes do SAMU Ibaiti e Jacarezinho.

A tragédia causou comoção nas redes sociais onde amigos e familiares lamentaram a morte dos jovens.