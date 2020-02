Morre vítima de acidente com veículo da Saúde de Quatiguá

Crédito da foto Para Van que transportava Wanderlei Lopes e outros pacientes ficou destruída após capotar na PR-092 - Arquivo

Wanderlei Gonçalves Lopes, uma das vítimas do acidente com um veículo da Secretaria de Saúde de Quatiguá no dia 16 de janeiro na PR-092, trecho entre Arapoti e Wenceslau Braz, faleceu no domingo (16).

De acordo com a família, Wanrdelei fazia tratamento de câncer em Curitiba e no acidente fraturou costelas, um dos braços e uma das pernas. Ainda não há, porém, informações se a causa da morte do paciente teria relação com o acidente ocorrido há exatamente um mês.

O veículo retornava de Curitiba, quando ocorreu o acidente. O motorista e seis pacientes ficaram feridos, porém, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), sem gravidade. Já o veículo teve danos de grande monta.