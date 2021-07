Motociclista é flagrado com revólver durante abordagem da PM

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Com o garupa, um adolescente de 15 anos, nada de ilícito foi encontrado. Já com o condutor da motocicleta, um rapaz de 20 anos, os policiais encontraram um revólver calibre .22.

Fonte do post: Tá no Site com Junior Queiroz