Motociclista e garupa batem em Fox e morrem atropelados por carreta

Photo Credit To PRE

Duas pessoas morreram na noite de ontem (18) em um grave acidente na PR-092, em Siqueira Campos – Norte Pioneiro paranaense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas estavam em uma motocicleta que atingiu um WV Fox resultando em queda na rodovia. Uma carreta que vinha no sentido contrário não teve tempo de desviar e passou por cima do condutor e do garupa da motocicleta.

O motociclista, identificado como Joel de Siqueira, 19 anos, morreu no local do acidente. O garupa, André Ferreira da Silva, 45 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

O motorista da carreta envolvida no acidente seguiu viagem e não foi identificado. A condutora do Fox não se feriu.

A Polícia Civil investiga o caso.