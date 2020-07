Motorista de caminhão morre após capotamento em Carlópolis

Crédito da foto Para Fonte: Tribuna do Vale

Um homem de 42 anos morreu após um grave acidente automobilístico na manhã desta terça-feira (28), na PR-218, em Carlópolis

De acordo com relatório da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão Mercedez Benz com placas de Saturaiá (SP) capotou no km 20 da rodovia. Possíveis causas do acidente não foram informadas.

O condutor do veículo morreu na hora, tendo o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

Bombeiros de Santo Antônio da Platina e agentes das polícias Civil e Militar de Carlópolis.