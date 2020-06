Motorista despenca de trincheira ao tentar escapar da polícia; porta-malas revela motivo

Crédito da foto Para PRF

O motorista de um Corsa Sedan despencou de uma trincheira na tarde deste sábado (21), em uma via vicinal à BR-376, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, interior do Paraná. A fuga estava sendo motivada pelo carregamento de 290 quilos de maconha no porta-malas, descobertos após o acidente pela equipe de serviço na Unidade Operacional de Furnas. O motorista foi levado ao hospital e depois encaminhado para flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ponta Grossa, esse veículo, com placas do Paraná, trafegava em alta velocidade e “costurava” entre os veículos, sentido Curitiba. O policial rodoviário federal Aurélio Santos disse à Banda B que o carro não parou na abordagem da polícia.

“Esse veículo estava em alta velocidade, a equipe se aproximou e o motorista desobedeceu a ordem de parada da polícia e fugiu. Foi necessária uma perseguição tática e já na Presidente Kennedy, ele entrou em uma vicinal sem saída. Nesse momento, ele avançou e caiu de uma altura de cerca de quatro metros”, descreveu o policial.

O acidente aconteceu no quilômetro 488 da BR 376. Nesse momento, policiais descobriram que dentro do carro tinham cerca de 290 quilos de maconha, em tabletes.

A Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros (CB) e o SAMU foram acionados para dar apoio à ocorrência. O motorista, um homem de 27 anos, foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus sob escolta policial, fez exames e recebeu alta horas depois, sendo então conduzido à Polícia Civil para a conclusão do flagrante. Ele responderá por tráfico de drogas.