Motorista morre após carro invadir pista contrária e bater de frente em caminhão

Photo Credit To Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em uma batida, em Palmeira — Foto: Divulgação/PRF

O motorista de um carro morreu após perder o controle da direção do veículo e bater de frente em um caminhão na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (13).

A batida aconteceu na altura do km 196 da rodovia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor do carro, de 30 anos, morreu no local da batida. Um passageiro do veículo, de 33 anos, foi socorrido com lesões graves e encaminhado para o Hospital Regional de Ponta Grossa.