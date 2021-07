Motorista morre após colisão entre Celta e Stilo em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Imagens: NPTV e Tom Oliveira

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um GM Celta e um Fiat Stilo no fim da noite deste sábado (24), na BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR.

Conforme apurou a NPTV, o Celta teria cruzado a rodovia sentido estrada da Platina (PR-439) e acabou atingido na lateral pelo Stilo que seguia pela BR-153.

O motorista do Celta ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente. Ao menos duas passageiras do veículo foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Econorte e encaminhadas ao Pronto-Socorro.

Ainda não há informações sobre vítimas no Fiat Stilo.

Segundo as primeiras informações obtidas pela NPTV, o motorista do Celta foi identificado como Davi e seria ex-proprietário do Mototáxis Pontual em Santo Antônio da Platina.