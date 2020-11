Motorista morre carbonizado após carreta tombar na PR-435

Photo Credit To Informe Policial

Uma carreta pegou fogo após capotar na noite desta segunda-feira (23), no Km 24 da PR-435 entre Ibaiti e Congonhinhas.

Segundo a Defesa Civil de Ibaiti, o capotamento aconteceu por volta das 23h30. As equipes foram acionadas com informações que havia um tombamento de carreta com vítima presa nas ferragens, com principio de incêndio.

Ao chegar ao local, os agentes de depararam com o veículo totalmente incendiado e um corpo carbonizado no interior da cabine.

Não foi possível identificar a vítima, só sabendo que se trata do sexo masculino. A identificação completa do veículo também ficou prejudicada.

O acidente foi atendido pela unidade da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio.

A Defesa Civil de Ibaiti apagou as chamas e realizou o rescaldo repassando a ocorrência ao Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio.

Conforme informou o agente Oziel da Defesa Civil de Ibaiti, o caminhão estava sem a carga (vazio).

Uma equipe do Samu chegou a deslocar para o atendimento à ocorrência, mas nada pôde fazer para salvar o motorista.