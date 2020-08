Motorista morre em colisão frontal entre carro e caminhão na PR-092

Crédito da foto Para Motorista chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos Foto: Voz do Povo Arapoti

Um grave acidente ocorrido na noite de ontem (6), em Jaguariaíva (região dos Campos Gerais), resultou na morte de um homem de 42 anos. Ele dirigia um carro que bateu de frente com um caminhão, por volta das 18h40, no quilômetro 200 da PR-092.

Conforme informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida envolveu um caminhão com placas de Colombo, e um Peugeot 206 de Guaramirim (SC). Ainda não há informações sobre como a colisão frontal teria acontecido e o que teria provocado a tragédia. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos e a PRE fez a sinalização no local até a liberação da pista.

O caminhoneiro escapou ileso do acidente, porém, o motorista do automóvel sofreu lesões graves e ficou preso entre as ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da vítima e encaminhou o homem ao Hospital Carolina Lupion, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa e a identidade não tinha sido confirmada oficialmente até a publicação da matéria.