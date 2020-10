MP denuncia homem que agrediu companheira em posto de saúde de Jacarezinho

Photo Credit To Reprodução Tá no Site

O Ministério Público do Paraná, por meio 3ª Promotoria de Justiça de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do estado, apresentou denúncia criminal contra um homem acusado de agredir a companheira a pontapés, no interior de um posto de saúde da cidade.

O caso, que ocorreu em 26 de agosto, ganhou repercussão porque as imagens da agressão foram registradas pelas câmeras da unidade de saúde e divulgadas pela imprensa.

A denúncia, protocolada na terça-feira, 29 de setembro, foi por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar.

Anteriormente, o Juízo Criminal de Jacarezinho já havia deferido medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima.