Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google

Uma senhora compareceu ao Plantão Policial de Andirá na última terça-feira, 7, informando que dias atrás viu um anúncio de venda de uma casa em um classificado. Ela entrou em contato com os vendedores do imóvel e acabou efetuando o pagamento do valor cobrado.

Após combinar o local onde seria realizado o recibo do pagamento, os possíveis proprietários do local não compareceram levando a vítima a entender que havia caído em um golpe.