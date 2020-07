Mulher com problemas cardíacos é transferida de helicóptero para Londrina

Crédito da foto Para Foto: Juninho Queiroz

Uma mulher de 49 anos, moradora em Santo Antônio da Platina, precisou ser transferida de helicóptero para Londrina na manhã deste sábado (18), em consequência de problemas cardíacos.

Conforme apurou o jornalista Juninho Queiroz, a paciente identificada como Maria Aparecida Zeferino deu entrada no pronto-socorro na manhã de hoje. Após avaliação médica o problema foi diagnosticado, e solicitado o transporte aéreo.

A aeronave do Samu pousou no Hospital Regional do Norte Pioneiro pouco antes das 10h, e pouco tempo depois decolou com destino ao Hospital Evangélico.