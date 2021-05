Mulher de 116 anos comemora Dia das Mães com filho único em Pernambuco

Crédito da foto Para Divulgação

O Dia das Mães tem um gostinho especial para dois moradores do Agreste de Pernambuco. Rita Maria da Conceição, aos 116 anos, comemora a data com o filho único, Pedro José do Nascimento. Ela é uma das moradoras da zona rural de Brejo da Madre de Deus e é apenas dois anos mais nova do que a pessoa considerada a mais velha do mundo, a japonesa Kane Tanaka. A oriental nasceu em janeiro de 1903, menos de dois anos antes de Rita.

José Nascimento é o único filho da idosa em vida. De acordo com informações do G1, ela engravidou duas vezes, mas o primeiro filho morreu nos primeiros dias de vida. Mãe solo, Rita cria o filho sozinha há 61 anos, quando foi abandonada pelo marido.

Mesmo com os percalços da vida, Dona Rita, como é conhecida na comunidade, demonstra bom humor. Ela conta que quer continuar vivendo e se sente bem em como está hoje. “Eu quero viver. Eu nem mato, nem roubo e nem insulto”, declarou.

Cuidar de quem cuidou

Há mais de meio século vivendo juntos, Rita e o filho criaram um forte laço. “Ele não é ninguém sem a mãe dele. A força que ele tem na vida é a mãe dele. Se um dia ela se for, eu não sei o que vai ser da vida de Pedro”, relatou a esposa de José Pedro, Josefa maria do Nascimento, em entrevista à TV Asa Branca.

