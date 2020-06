Mulher de 58 anos é o primeiro óbito por Covid-19 em Ibaiti

Crédito da foto Para EBC

O município de Ibaiti registrou o primeiro óbito pela Covid-19. O informe foi divulgado oficialmente no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde – SESA, às 16h40 desta segunda-feira (22).

A paciente de 58 anos estava internada em Londrina. O óbito foi registrado na noite de domingo (21).

O informe traz ainda 18 casos confirmados da doença e 28 amostras em análise aguardando resultados.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar as medidas sanitárias para conter a disseminação da Covid-19, utilizando máscaras caseiras, realizando a higienização adequada das mãos, evitando contato físico (mantendo a distância mínima de 2 metros entre as pessoas) e, se mantendo em domicílio, sempre que possível. Importante lembrar, que a prevenção é responsabilidade de todos e não somente do poder público.

Diante a qualquer sintoma procure a Unidade de Saúde.