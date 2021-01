Mulher é assassinada em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Colaboração Tá no Site

Luciane Camargo Amaro, 44 anos, foi assassinada na manhã de domingo (17) no Conjunto Habitacional Aparecidinho 3, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as primeiras informações, a vítima tinha uma perfuração no queixo provocada por disparo de arma de fogo.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o óbito da vítima foi constatado no local do crime.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também estiveram no local e já iniciaram as investigações para esclarecer a motivação do primeiro homicídio do ano de 2021 registrado no município.