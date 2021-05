Mulher morre ao ser atingida por vagão de trem em Ourinhos

Crédito da foto Para Grupos Whatsapp

Uma mulher de 65 anos morreu, na manhã deste domingo, 16, ao ser atingida por vagão de trem em Ourinhos. A polícia isolou o local, na altura da Rua Júlio Mori, no bairro Santa Felicidade. As circunstâncias do fato serão investigadas. O nome da vítima e mais detalhes ainda não foram divulgados.

Um grande número de pessoas que moram nas imediações saiu de suas casas para ver o que aconteceu. A mulher já foi encontrada sem vida, por volta das 10h. A polícia não informou o horário exato do atropelamento.

A todos os familiares os nossos sentimentos.