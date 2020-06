Mulher morre engasgada com pedaço de carne em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

Uma moradora do bairro Parque Alvorada, em Santo Antônio da Platina, identificada como Selma Arantes, 33 anos, morreu na noite desta segunda-feira (8) em consequência de uma parada cardíaca provocada por obstrução das vias respiratórias.

Conforme apurou a reportagem do portal tanosite, a vítima estava em sua casa na rua Mário Arrivabene Filho (próximo ao Bar do Foguinho) e se engasgou com um pedaço de carne, pouco antes das 19 horas.

De acordo com os socorristas do Samu, quando a equipe chegou ao local a vítima estava em parada cardíaca e sem sinais vitais, porém, foi reanimada e levada ao pronto-socorro.

A equipe médica realizou os procedimentos de desobstrução das vias respiratórias, mas a vítima não resistiu.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a fatalidade que tirou a vida de Selma Arantes.