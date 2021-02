Mulher tenta se jogar de prédio e bombeiros evitam tragédia em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Assessoria 7⁰ SGBI

No dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 21h30min, o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, foi acionado para deslocar ao centro da cidade, para dar atendimento a uma mulher de 30 anos que atentava contra a própria vida.

Após o isolamento do local, a equipe do Corpo de Bombeiros estabeleceu contato direto com a vítima, no intuído de acalmá-a e reverter a situação.

Após aproximadamente 1h de negociação, a vítima desistiu da tentativa e foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Em situações como está, o Corpo de Bombeiros age como um mediador de conflitos, buscando estabelecer um vínculo e um grau de confiança com a vítima. Proporcionando, assim, uma aproximação segura, respeitosa e um acolhimento adequado à pessoa em crise.