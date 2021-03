MUNICÍPIO ENCABEÇA MOVIMENTO POR RECURSOS PARA SANTA CASA; 10 LEITOS SEMI INTENSIVOS ESTÃO GARANTIDOS

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho encabeça um movimento que busca recursos e equipamentos para ampliar a capacidade de atendimento da Santa Casa de Misericórdia. 10 leitos semi intensivos já estão garantidos. Na tarde de hoje (sexta-feira, 12), lideranças se mobilizaram para conseguir as melhorias.

“A ideia é mobilizar lideranças, empresas e todos que tiverem condições de apoiar a Santa Casa neste momento onde a necessidade de leitos, medicações e atendimentos médicos como um todo são muito necessários. Através do deputado Pedro Lupion já contatamos o governo federal e nos próximos dias nossa Santa Casa terá maior capacidade de atendimento”, destaca o prefeito Marcelo Palhares.

Os novos leitos devem ser implantados nos próximos dias enquanto outros aparelhos e insumos também devem chegar em algumas semanas. A Usina Jacarezinho fará o repasse de recursos para a Santa Casa igualmente através desta iniciativa.

Além do prefeito Marcelo Palhares e do deputado Pedro Lupion, também estiveram presentes na reunião o diretor da Santa Casa, dr Nilton de Souza, o diretor geral do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Nico, o gerente da Usina Jacarezinho, Leandro Baccon, o secretário municipal de Saúde, João Lucas Tabhet Venturini, e a vice prefeita Patrícia Martoni.