Município institui dia dos Protetores dos Animais

Photo Credit To Assessoria

Jacarezinho tem instituído a partir de agora o Dia Municipal dos Protetores, Tutores e Cuidadores Solidários dos Animais, a ser celebrado no dia 4 de outubro e incluso no calendário oficial de eventos.

A data comemorativa foi oficializada pela Lei nº 3.937/2021, aprovada pela câmara de vereadores e sancionada pelo prefeito Marcelo Palhares na sexta-feira (23), com publicação com data de hoje (segunda-feira, 26) no Diário Oficial do município.

O objetivo da medida é conscientizar a população sobre a importância do protetor de animais para a saúde pública e para a proteção e promoção dos direitos dos animais. O Poder Público deverá realizar anualmente ações de cunho educativo e alusivo ao tema na data de celebração.

O dia 4 de outubro, aliás, foi escolhido por ser o Dia de São Francisco de Assis, considerado o protetor dos animais.