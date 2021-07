“Não se vacinar é uma ignorância”, diz Ratinho Junior após ser imunizado contra a Covid-19

O governador Ratinho Junior criticou, em entrevista coletiva, a campanha contrária à vacinação contra a Covid-19. Com 40 anos, ele foi imunizado na manhã deste domingo (11) em Apucarana, no Norte do Estado, e definiu como “ignorância” o desejo de muitos em não se vacinar.

Durante a entrevista, o governador do Paraná elogiou a seriedade da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e fez um apelo para que todos se vacinem. “A Anvisa é uma das agências mais exigentes do planeta, então jamais deixaria ter uma vacina sem eficácia ou que não fosse boa. Esse negócio de não se vacinar é uma ignorância, uma bobagem, então todo mundo tem que se vacinar. Você protege sua família, se protege e ajuda que o estado retome sua normalidade. Nós queremos ter um verão diferente, um Natal diferente, então é importante que todo mundo esteja imunizado”, disse.

Até este domingo (11), 6,44 milhões de paranaenses já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 1,59 milhão já estão completamente imunizadas com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única.

Questionamentos

A fala de Ratinho Junior vai na contramão de declarações do aliado Jair Bolsonaro, que recorrentemente questiona a eficácia das vacinas. Até o momento, o mandatário nacional não foi imunizado contra a infecção.