No meio do milharal, Polícia recupera moto

Crédito da foto Para Assessoria PM

Policiais Militares de Santo Antônio da Platina encontraram na tarde do último sábado, 16, uma motocicleta que havia sido furtada na quinta-feira, 14. Segundo informações do Boletim de Ocorrências 505516/2020 eles receberam a informação que a moto estaria escondida numa área rural e encontrada no meio de um milharal. A vítima, após contato, se prontificou a levar a chave reserva até o local. A motocicleta foi encaminhada até a Delegacia de Polícia para as medidas competentes.