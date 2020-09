No primeiro boletim de setembro, Paraná confirma 55 novas mortes pela Covid-19

Photo Credit To Foto: Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (1), 1.647 novas confirmações e 55 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná acumula 132.145 diagnósticos positivos e 3.306 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

Internados

1030 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje. 852 estão em leitos SUS (379 em UTI e 473 em leitos clínicos/enfermaria) e 178 em leitos da rede particular (59 em UTI e 119 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.182 pacientes internados, 507 em leitos UTI e 675 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

Mortes

A secretaria estadual informa a morte de 55 pacientes, todos estavam internados. São 18 mulheres e 37 homens, com idades que variam de 32 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 2 de agosto e 1 de setembro. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (12), Londrina (5), Foz do Iguaçu (4), Dois Vizinhos (3), Ponta Grossa (3), São José dos Pinhais (3), Paranaguá (2), Telêmaco Borba (2) e um caso confirmado em cada município a seguir: Andirá, Antonina, Arapongas, Araucária, Cambará, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Colombo, Cruzeiro do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Florestópolis, Itaperuçu, Jaguariaíva, Maringá, Piraquara, Realeza, Roncador e São José das Palmeiras.