Norte Pioneiro: Marginal morre após assaltar Policial Rodoviário Federal

Crédito da foto Para Assessoria PM

Marginal era platinense e óbito aconteceu em Barra do Jacaré

PMs de Santo Antônio da Platina foram solicitados para prestar apoio às equipes de Andirá por solicitação do sargento local, o qual informou que autores do roubo ocorrido na residência de um Policial Rodoviário Federal, se envolveram em um acidente automobilístico. Foi neste sábado, dia 28, na rodovia PR-092, zona rural de Barra do Jacaré. Um dos bandidos morreu.

O PRF reside em Barra do Jacaré e trabalha na unidade da corporação em Santo Antônio da Platina, às margens da BR-153.

Os ladrões, que estavam armados, roubaram a pistola do policial.

Equipes deslocaram-se ao local do acidente, onde já havia todo um aparato acompanhado de viaturas de socorro, integrantes do 18º BPM(Cornélio Procópio), da Polícia Militar Rodoviária Estadual e PRF.

Os elementos, todos platinenses, foram identificados e têm extensa ficha criminal, sendo que um se encontrava em óbito e outros dois encaminhados em estado grave para hospitais da região.

Neste domingo, dia 29, pela manhã, as armas utilizadas pelo marginais e a arma do policial que foi roubada, foram encontradas pelos Policiais Militares do 18º BPM, nas proximidades de onde capotaram o carro na fuga.