Norte Pioneiro registra recorde de novos casos da Covid-19 em uma semana

Photo Credit To Pixabay

Na última semana, o Norte Pioneiro do Paraná registrou recorde de número de novos casos da Covid-19 desde o início da Pandemia. Foram 828 testes positivos para a doença que matou até quinta-feira, 19 de novembro, 249 pessoas na região, período em que chegou a 8.634 casos do novo coronavírus. Segundo um professor da UENP, o aumento pode ser explicado por relaxamento do isolamento social e período de campanha eleitoral.

“Esse aumento de número de novos casos pode ser explicados pelos casos represados das últimas semanas, em decorrência do período eleitoral ou do atraso na divulgação do resultado. Ou explicado ainda pela explosão de novos casos, em decorrência da ausência do isolamento social e da realização de inúmeros deslocamentos não essenciais e de aglomerações”, alerta o professor-doutor Pedro Henrique Carnevalli Fernandes.

Na semana, seis municípios saltaram de estratos: Figueira e Ribeirão Claro passaram dos 500 casos de Covid-19 por cem mil habitantes; Santo Antônio da Platina superou os 1000 casos por cem mil habitantes; e Jacarezinho, São José da Boa Vista e São Sebastião da Amoreira superaram a marca de 2000 casos de Covid-19 por cem mil habitantes. Com isso, o Norte Pioneiro do Paraná tem 31 municípios (67%) com taxas acima de 1000 casos de Covid-19 por cem mil habitantes, sendo que sete (15% deles) possuem taxas superiores a 2000 casos de Covid-19 por cem mil habitantes.

Quanto aos óbitos, a região registrou na semana 11 mortes por Covid-19, um aumento em relação à semana anterior. Agora, são 249 mortes por Covid-19 no Norte Pioneiro do Paraná, média de quase uma morte por dia. Na semana, Abatiá registrou a primeira morte por Covid-19. Com isso, a região passa a ter 39 cidades com óbitos registrados e sete sem registro oficial de mortes pela Covid-19. A taxa de óbitos por Covid-19 no Norte Pioneiro paranaense atingiu a marca de 46 mortes por cem mil habitantes. Na semana, oito municípios registram óbitos: Abatiá, Cornélio Procópio, Jaboti, Jacarezinho, Jataizinho, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina e São Sebastião da Amoreira.