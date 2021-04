Novo lote de vacinas contra Covid-19 com mais de 309 mil doses chega ao Paraná nesta quinta

Photo Credit To Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Paraná receberá nesta quinta-feira (29) o 15° lote de vacinas contra o coronavírus enviado pelo Ministério da Saúde. No total, serão 309.200 doses de imunizantes: 6.200 doses da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan/Sinovac, e 303.000 da Covishield, da Universidade de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz.

O voo comercial da companhia Gol pousa no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 10h05. Logo em seguida as doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão separadas para distribuição às 22 Regionais de Saúde.

Todas as vacinas são destinadas à primeira dose de grupos prioritários cuja imunização já está em andamento: pessoas de 60 a 64 anos e profissionais da segurança pública e salvamento. A expectativa é de que até sexta-feira (30) os imunizantes já estejam nos 399 municípios do Paraná.

Das vacinas da Fiocruz, 270.380 são destinadas ao prosseguimento da vacinação de pessoas de 60 a 64 anos, o que corresponde a 48% do total da população deste grupo, e 2.277 doses devem ser aplicadas a profissionais de segurança, salvamento e Forças Armadas – quantitativo que representa 6% do total do grupo. As demais doses do lote são da reserva técnica. É parte de uma distribuição de 5.168.250 de imunizantes desse laboratório.

Já as doses da Coronavac são destinadas somente às pessoas entre 60 e 64 anos. São 5.581 doses para o grupo, o que corresponde a 1% desta população, além das destinadas à reserva técnica. São 104.800 doses do Instituto Butantan para todo o País nesta semana.