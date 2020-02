NRE de Jacarezinho em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde no Combate a Dengue

Crédito da foto Para Assessoria de Comunicação

De acordo com os dados epidemiológicos apresentados pela Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, o Estado do Paraná apresenta números alarmantes de proliferação do mosquito Aedes aegypti em 300 municípios. O combate ao vetor requer a disseminação ampla das informações e atuação integrada entre o poder público e a sociedade. Desta forma, é importante contar com as Instituições de Ensino para apoiar a mobilização das comunidades e difusão de informações de fácil entendimento.

As instituições de ensino do Núcleo Regional de Jacarezinho estiveram envolvidas na Ação “ A escola no combate ao Aedes Aegypti”, onde os alunos, professores e comunidade escolar recolheram lixo e possíveis criadouros no ambiente escolar e também atividades de conscientização de combate ao Mosquito da Dengue.