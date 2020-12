O SESC unidade Jacarezinho divulgou resultado da campanha do brinquedo 2020.

Photo Credit To Assessoria

No total foram recolhidos 2846 brinquedos dos quais 206 foram descartados, pois estavam sem condições de aproveitamento. As instituições beneficiadas foram Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Acadêmico CAPIAU (600 brinquedos), APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (641 brinquedos), ABRINJA – Abrigo Lar Infância de Jacarezinho (30 brinquedos), Pastoral da Criança (103 brinquedos), PROVOPAR – Ação Social (316 brinquedos), Terra Indígena Pinhalzinho (120 brinquedos), Projeto Cultura no Bairro (140 brinquedos), EMEF Prof.ª Ruth Pimentel Rocha (373 brinquedos) CMEI Pedacinho do Céu (295 brinquedos) e SMAS – Abrigo Municipal Ana Rafaela (22 brinquedos). No total foram 1.236 crianças beneficiadas com as doações recebidas em 20 pontos de coletas.

O gestor do SESC Dimas Fonseca e a Técnica de Atividades de Ação Social Angélica Netto agradeceram aos responsáveis pelos diversos locais de coleta e doadores voluntários que num gesto de amor ao próximo permitiram que dezenas de crianças tivessem um natal mais feliz.

Na foto da esquerda para a direita o Gestor do Sesc Dimas Fonseca , o Presidente Nelson Cardoso e a Diretora Valquíria Cristiane da APAE entidade que foi contemplada com 641 brinquedos e a Técnica de Trabalhos Sociais do Sesc Angélica Netto.