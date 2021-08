Obras do refeitório do Colégio Rio Branco avançam

Crédito da foto Para Divulgação

A construção do novo refeitório do Colégio Estadual Rio Branco, em Santo Antônio da Platina, está em andamento e avançou para os acabamentos. A parte da alvenaria está praticamente concluída. A informação foi repassada ao deputado Cobra Repórter (PSD) pela diretora do colégio, diretora Sônia Justino Pires.

Esta era uma reivindicação de mais de 14 anos dos alunos, professores e funcionários e está se tornando realidade por meio do trabalho do deputado Cobra Repórter junto ao governador Ratinho Junior e à Secretaria Estadual de Educação, através da Fundepar. O investimento é de R$ 729.621,54.

“Estou muito contente com o avanço desta obra tão esperada em Santo Antônio da Platina. É uma das obras mais importantes que garantimos para a cidade. O Colégio é tradicional, existe desde 1946, atende 1.000 alunos e tem 102 professores e funcionários. Agradeço ao governador Ratinho Junior por ter atendido o nosso pedido e às lideranças Paulinho Silva, do Aparecidinho, o professor Aguinaldo e diretores da escola por terem confiado a mim este trabalho”, afirmou Cobra Repórter.

O deputado destaca ainda a participação nesta conquista da liderança Gil Martins, da diretora Sônia Justino Pires, e da chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini.