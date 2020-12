Oito em cada dez escolas particulares já retomaram atividades presenciais no Paraná

Photo Credit To Pixabay

Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe/PR) mostra que oito de cada dez escolas particulares já retomaram atividades presenciais no estado. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro e contou com a participação de mais de 170 instituições de ensino associadas, localizadas em 55 municípios do estado. Ao todo, 81,5% estão em funcionamento.

Segundo o levantamento, em 31,8% dessas escolas, a adesão dos estudantes foi superior a 40%. De acordo com o presidente do Sinepe/PR, Douglas Oliani, as escolas que participaram da pesquisa estão seguindo todos os protocolos de saúde e têm suas características em relação ao espaço físico. “A possibilidade de retorno presencial é realizada na forma gradual, e, para isso, as escolas tiveram salas de aula e demais espaços redimensionados para garantir os distanciamentos necessários”, frisa. “As escolas têm oferecido, às famílias que assim desejem, a possibilidade de seguir com as aulas no formato online”, reforça.

O estudo ainda verificou que, em 28,9% das instituições entrevistadas, o percentual dos estudantes que retornaram às aulas presenciais foi de 10%. Já em 11,6% das escolas, a participação foi de até 30% dos alunos, e em outras 10,4% a participação foi de 20%.

Segundo Oliani, dependendo da idade do aluno, principalmente para aqueles que estão nos anos iniciais, é extremamente importante o convívio escolar. “Não há dúvidas de que as crianças aprendem melhor na escola, trata-se do espaço onde eles desenvolvem valores sociais. Certamente esses oito meses longe das salas já teve um grande impacto na educação de todos”, comenta.