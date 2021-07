Operação conjunta apreende adolescentes, droga e carne furtada

Crédito da foto Para Assessoria

Na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 14h, o delegado e investigadores da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil, juntamente com policiais da Rocam, Canil e Agência de Inteligência da Polícia Militar deram cumprimento a mandados de busca e apreensão de dois adolescentes envolvidos em diversos roubos ocorridos recentemente em Santo Antônio da Platina/PR.

Os mandados foram cumpridos no bairro Jardim Altvater (Sindicato), sendo os dois adolescentes apreendidos para cumprimento de internação provisória no Cense.

Além da internação em decorrência dos roubos, em buscas no domicílio do adolescente de 17 anos, foram encontrados 21,5 kg de carne de carneiro, os quais foram apurados pelos policiais já no local como furtados de uma chácara na área rural de Santo Antônio da Platina/PR no dia 14 de julho. O adolescente confessou a autoria dos roubos e do furto de carne animal.

Simultaneamente, em outro local, nas buscas realizadas no domicílio de outro adolescente de 16 anos, foi encontrado um tablete com 963 gramas de maconha, balança de precisão e várias roupas roubadas recentemente, no dia 22 de julho, na loja Ponto Griffe.

Os mandados foram representados pelo delegado de polícia, após intensa troca de informações realizada entre policiais militares e civis, com parecer favorável do Ministério Público e decisão do Poder Judiciário da Vara da Infância da Comarca de Santo Antônio da Platina/PR.