Operação contra o tráfico de drogas prende mulher no Jardim Altvater

Crédito da foto Para Divulgação/PCPR

Na tarde desta terça-feira (12), o delegado Rafael Guimarães e investigadores da Polícia Civil, em operação conjunta com a Rotam, Canil e Agência de Inteligência da Polícia Militar, deram cumprimento a mandado de busca no bairro Jardim Altvater, em Santo Antônio da Platina.

O delegado representou pela busca e apreensão no local, com concordância do Ministério Público e decisão concedendo a busca pelo Poder Judiciário.

No local, após o cerco realizado pelos policiais e militares, foi encontrado pelos cães Lana, Thor e Fênix uma pedra de crack pesando 41 gramas e dinheiro pago por usuários totalizando de R$ 646 em diversas notas e moedas

A moradora, uma mulher de 34 anos, recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A mesma já possui outras passagens pelo comércio ilegal de entorpecentes.